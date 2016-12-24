16 школьников из Мордовии отправятся на университетские смены «Движения Первых»

Университетские смены – это профориентационная инициатива «Движения Первых», Минобрнауки России, Минпросвещения России и Росмолодежи, которая не только делает путешествия по-настоящему интересными и полезными, но и помогает выбрать будущую профессию и вуз для получения высшего образования. Школьники в возрасте от 14 до 17 лет со всей страны смогут посетить разные вузы России, чтобы определиться с направлением и местом будущей учебы.

В этом году больше 12 тысяч подростков познакомятся с вузами и научными центрами нашей страны, их инфраструктурой, лабораториями и направлениями подготовки. Всего партнерами профориентационной программы выступают свыше 100 вузов. Участники пройдут уникальную образовательную и просветительскую программу, познакомятся с российскими университетами и научными центрами, их инфраструктурой.

От Мордовии в проекте поучаствуют 16 ребят. Они посетят вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Тамбова. Как отметила председатель совета регионального отделения «Движение Первых» РМ Дарья Якунина, специально для Первых преподаватели проведут профориентационные лекции по медицине, биотехнологиям, судебной экспертизе. Ребята смогут узнать про основы профессий и свои перспективы развития в них.



«Во время программы участники Движения познакомятся с Москвой. Они посетят обзорные экскурсии по городу, музеи, театры, памятные места. Первых ждут поездка в Парк Патриот и Храм Вооруженных Сил России, мастер-классы по оказанию первой помощи от Российского Красного Креста, «День культуры» от Волонтерского центра и Итерклуба РУДН и многое другое», – поделилась Дарья Якунина.