В Саранске объявили конкурс по отбору кандидатур на пост главы города

Решение об этом было принято на прошедшей в столице Мордовии сессии городского совета депутатов. Участие в ее работе принял временно исполняющий обязанности Главы городского округа Саранск Владимир Быков.

Сообщается, что депутаты приняли решение об объявлении конкурса по отбору кандидатур на замещение должности Главы городского округа Саранск и формировании конкурсной комиссии.

Также на сессии рассматривался вопрос об индексации для населения тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение с 1 июля 2025 года. Индексация позволит МП «Саранскгорводоканал» дополнительно реконструировать 23 км водоводов и 3 км коллектора, находящихся сейчас в плачевном состоянии.

Обновление городских водных магистралей нужно для повышения качества подаваемой питьевой воды и снижения числа аварийных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотведения.