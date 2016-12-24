Артём Здунов встретился с кадастровыми инженерами Мордовии

В преддверии Дня кадастрового инженера Глава Мордовии Артём Здунов встретился со специалистами, работающими в этой сфере на территории республики.

Приветствуя кадастровых инженеров, руководитель региона положительно оценил участие Мордовии в пилотном проекте по созданию Национальной системы пространственных данных: «Задачи по обеспечению полноты, качества и достоверности сведений ЕГРН перед нами ставит непосредственно Президент страны. Темпов снижать не будем – имея такой задел, мы должны привести республику к полному порядку. Это будущие налоги региона, его инвестиционная привлекательность. Инвесторы уже отреагировали положительной динамикой инвестиций на этот двухлетний труд».

С января 2023 года, в том числе благодаря участию региона в пилотном проекте, в 10 раз возросло количество внесенных в ЕГРН территориальных зон, границ населенных пунктов – в 2,5 раза. На 40 % за два с половиной года сократилось количество объектов без прав. За счет проведения комплексных кадастровых работ и мероприятий по инвентаризации количество участков с установленными границами увеличилось на 20 %. В 2022 году проведена кадастровая оценка всех земельных участков, а в прошлом году – всех объектов капитального строительства.

Перед кадастровыми специалистами стоит задача к концу года обеспечить внесение 100 % границ населенных пунктов и границ республики с соседними регионами. Также важна интеграция с федеральной платформой региональных информационных систем «Инвестиционная карта Республики Мордовия», «ГЕО АПК» и государственной информационной системой обеспечения градостроительной деятельности.

Кадастровый инженер из Чамзинского района Николай Гурьянов рассказал, что работает в отрасли уже 18 лет. «Сейчас мы оформляем документы на все виды объектов недвижимости. Это большой объем работы, которая требует хороших знаний, постоянной актуализации навыков. Кадастровый инженер должен быть и психологом, и юристом, и третейским судьей, руководствоваться действующим законодательством страны и своей совестью», - поделился он тонкостями работы.

Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РМ Светлана Балескова рассказала, что в Мордовии сейчас кадастровый учет объектов недвижимости ведут 27 государственных регистраторов. В среднем работа над обращением не превышает одного дня.

«Самое главное – мы трудимся на благо человека, заявителя, оказываем качественную услугу по государственному кадастровому учету объектов недвижимости. Коллеги, примите слова благодарности за ваш нужный, востребованный и порой очень непростой труд!» - обратилась к кадастровым инженерам Светлана Балескова.

Глава Ковылкинского района Игорь Бутяйкин рассказал о достижениях в этой сфере. Район занимает второе место в республике по инвентаризации бесхозяйных объектов. Кроме того, район полностью завершил проведение комплексных кадастровых работ.

В завершение встречи Глава республики Артём Здунов вручил награды кадастровым инженерам региона.