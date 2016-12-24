Президент России наградил тренера из Мордовии

Указом Президента Российской Федерации за заслуги в области физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» присвоено тренеру-преподавателю Спортивной школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике Л.Я. Аркаева Галахову Евгению Борисовичу.