Артём Здунов осмотрел Республиканский гериатрический центр после проведенного капитального ремонта

Республиканский гериатрический центр – единственное учреждение здравоохранения Мордовии, которое оказывает специализированную амбулаторную помощь пожилому населению региона. На обслуживании в Центре находится более девяти тысяч человек – это ветераны войн, труженики тыла, а также пенсионеры и жители близлежащих многоквартирных домов. Кроме того, к врачам-гериатрам может обратиться любой пациент серебряного возраста, проживающий в регионе.

В течение года учреждение претерпело существенные изменения – капремонт в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» вдохнул в него вторую жизнь. Центр находится в жилом строении 1953 года постройки, требовал полноценного обновления. Подрядная организация заменила инженерные коммуникации, электропроводку, окна, полы, провела косметический ремонт холла и кабинетов. На эти цели было затрачено 15,5 млн рублей. Теперь здесь созданы комфортные условия и для пациентов, и для медработников.

Итоги проведенного капремонта 22 июля оценил Глава Мордовии Артём Здунов. Вместе с первым вице-премьером Галиной Лотвановой и министром здравоохранения РМ Олегом Маркиным он осмотрел кабинеты узких специалистов, терапевта, гериатра, функциональной диагностики и лабораторию. Пообщался с медиками и пациентами – отзывы об обновлении Центра от людей старшего поколения звучали только положительные.

В кабинете врача-хирурга Артём Здунов поинтересовался: «Как вам в обновленных помещениях?»

«Стало очень светло и удобно, - поделился впечатлениями доктор Михаил Таланов. – Полностью обновили перевязочную – работать одно удовольствие!»

Часть оборудования для кабинетов функциональной диагностики и лаборатории поступила по федеральной программе – это существенно ускорило проведение необходимых обследований.

Главный врач РГЦ Светлана Смакаева рассказала Главе региона о важности работы врача-гериатра – он подходит комплексно к оказанию медицинской помощи человеку пожилого возраста, отслеживает комбинацию назначенных другими специалистами лекарственных препаратов.

«Население, которое прикреплено к центру (это, в основном, люди пожилого возраста), привыкло к этому учреждению. Будем стараться, чтобы оно было в максимально хорошем состоянии, сейчас здесь есть все для проведения диспансеризации», - отметил министр здравоохранения РМ Олег Маркин.

«Хорошо, что обновили республиканский центр – это важный участок, людям пожилого возраста требуется постоянное внимание медиков. Теперь здесь комфортно, удобно проходить все необходимые процедуры», - сказал в заключение осмотра Артём Здунов.