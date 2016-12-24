В Мордовии строятся социальные учреждения

В рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в Мордовии ведется работа по созданию комфортных и безопасных условий проживания в стационарных организациях социального обслуживания. Так, за 5 лет в республике построили 6 новых спальных корпусов на более чем 500 мест для граждан старшего поколения и инвалидов.

В 2022 году в п. Примокшанский Ковылкинского района ввели в эксплуатацию современный комплекс зданий дома-интерната для престарелых и инвалидов общей вместимостью 100 мест. На территории есть все для полноценного досуга: танцевальная и спортивная площадки, место для игры в настольный теннис, зона отдыха с беседками.

В 2023 году построили Краснослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов на 150 мест. Учреждение расположено в сосновом лесу в п. Пеньково. Строительство велось по новым технологиям с применением современных материалов. На территории есть площадка для физкультурных и оздоровительных занятий, летняя эстрада, теплицы и фруктовый сад.

В 2024 году планируется завершить строительство Ичалковского дома-интерната для престарелых и инвалидов на 150 мест. А также провести реконструкцию жилых корпусов Зубово-Полянского специального филиала Ширингушского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

В социальных учреждениях республики также работают дневные стационары, позволяющие оказывать нуждающимся в уходе все необходимые социальные услуги, при этом граждане старшего поколения остаются в привычных домашних условиях. Кроме того, реализуется технология поддержки родственного ухода «Социальная передышка», которая дает возможность временно (на срок до 28 дней) разместить нуждающихся в стационарном отделении.

«В рамках реализации проекта «Старшее поколение» ключевыми для нас являются три направления: увеличение периода активного долголетия, создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, а также приведение зданий организаций социального обслуживания в нормативное состояние», - говорит министр социальной защиты, труда и занятости населения Мордовии Игорь Князьков.