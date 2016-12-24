Более 1900 жителей Мордовии приобрели технические средства реабилитации с помощью электронных сертификатов

Социум

Такие данные приводит отделение Социального фонда России по Республике Мордовия. С начала 2024 года 1914 жителей республики  приобрели  325 062  технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий с помощью электронных сертификатов.  На эти цели было направлено около ста миллионов рублей.

Электронный  сертификат – самый удобный и быстрый способ получения федеральными льготниками и гражданами, пострадавшими на производстве, технических средств реабилитации (ТСР). Он привязывается к банковской карте платежной системы МИР и человек с инвалидностью сам выбирает и покупает то изделие, которое рекомендовано ему индивидуальной программой реабилитации  (абилитации) и наиболее подходит с учетом особенностей его здоровья.

«В сертификате прописано количество изделий реабилитации, которые можно приобрести с его помощью, и максимальная стоимость ТСР, покупку которого можно оплатить без использования дополнительных средств. Если стоимость изделия превышает сумму сертификата, доплатить разницу можно собственными средствами. Воспользоваться электронным сертификатом можно  в офлайн-магазинах или в торгово-сервисных предприятиях, а также на маркетплейсах», - отметил управляющий отделением Соцфонда по РМ Владимир Василькин.

С помощью электронного сертификата  можно самостоятельно приобрести слуховые аппараты, кресло-коляски, трости, костыли, ходунки, средства ежедневного ухода, ортопедическую обувь и т.д. Перечень изделий постоянно расширяется. Для подбора и приобретения специализированных изделий СФР разработал электронный Каталог ТСР.

В отделении Соцфонда напоминают, что право на получение сертификата имеют люди с инвалидностью, граждане, пострадавшие от несчастных случаев на производстве или получившие профессиональное заболевание.

Подать заявление на получение электронного сертификата можно на портале Госуслуг, в МФЦ, в клиентских службах отделения Социального фонда по Мордовии.

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