Глава республики рассказал о внедрении в Мордовии Национальной системы пространственных данных

Глава Мордовии Артём Здунов 17 июля в Москве принял участие в заседании межведомственной рабочей группы по координации мероприятий, направленных на обеспечение функционирования федеральной государственной информационной системы «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных». Заседание провел руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

Напомним, цифровая трансформация – одна из пяти национальных целей развития России до 2030 года. Создание Национальной системы пространственных данных (НСПД) предусматривает объединение на одной цифровой платформе информации о земле и недвижимости. Проект направлен на повышение эффективности использования земельных ресурсов и обеспечения гарантий прав на недвижимость на территории всей страны. Платформа позволит проработать перспективы развития различных территорий. Например, с ее помощью заявители смогут напрямую обратиться за услугой, чтобы начать работы на участке, пройти процедуру согласований в минимальные сроки, выявить незарегистрированные объекты недвижимости.

В марте прошлого года Мордовия стала одним из пилотных регионов по реализации этого проекта. За этот период республика смогла сделать серьезный рывок в наполнении ЕГРН достоверными сведениями. Сейчас в реестре уже в два раза больше сведений о границах земельных участков Мордовии, в 10 раз больше - о территориальных зонах. В настоящее время, как отметил Артём Здунов, в ЕГРН внесены сведения о границах всех муниципальных образований республики. Внесена часть региональной границы, смежной с Чувашской Республикой, Ульяновской и Пензенской областями. До конца года в ЕГРН будут внесены сведения о границе с Рязанской областью. Продолжается работа по описанию границы с Нижегородской областью. К концу 2024 года планируется внести в ЕГРН границы всех населенных пунктов региона.

Важное направление - инвентаризация объектов капитального строительства, она проводится органами местного самоуправления с 1 января 2022 года. За этот период доля объектов без прав снизилась в республике на 40%.

Олег Скуфинский отметил хорошую работу республики по внедрению Национальной системы пространственных данных и поблагодарил Главу Мордовии за эффективное взаимодействие. «В настоящее время Росреестр по поручению главы государства реализует проект по созданию геопортала стран СНГ. Планируется, что в 2025 году он будет введен в промышленную эксплуатацию. И тогда автоматически все инвестиционные возможности региона будут транслироваться на все пространство СНГ», - сказал он.

Олег Скуфинский и Артём Здунов подписали важный документ – соглашение о сотрудничестве между Росреестром и Республикой Мордовия. Оно направлено на упрощение процедур ведения бизнеса, повышение эффективности оказания государственных услуг.