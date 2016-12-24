Артём Здунов встретился с отдыхающими в Мордовии детьми из Каланчакского округа

Глава Мордовии Артём Здунов 15 июля встретился с детьми из Каланчакского округа Херсонской области, которые приехали в республику на летнюю оздоровительную смену. Встреча состоялась на площадке республиканского центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Мира».



Центр «Мира» круглый год проводит для детей образовательные смены. Глава республики осмотрел работу нескольких интерактивных площадок. Мастер-классы по оказанию первой помощи, научный лекторий и практическая к занятия по работе низкоорбитальных спутников, игры и веселые старты - скучать ребятам здесь некогда.



Гостям из Каланчака, которые отдыхают в санатории «Лесная сказка», в центре «Мира» тоже очень понравилось. В беседе с Главой республики они рассказали о своих впечатлениях от Мордовии.



«Время пролетело очень быстро, мы много где побывали, много нового увидели. Очень интересно оказалось в Саранском электромеханическом колледже - мы узнали, как выпускают кабельную продукцию. Спасибо шефам из Мордовии за этот отдых и за помощь Каланчакскому району», - сказала семиклассница Марина Типтева.



Глава республики подчеркнул: летние каникулы - это всегда возможность получить новые навыки, заиметь новых друзей.



«Приезжайте к нам еще, мы будем очень рады!» - сказал Артём Здунов.



Руководитель республики приехал к детям не с пустыми руками: ребята из Каланчака получили мороженое и подарки на память о гостеприимной Мордовии.