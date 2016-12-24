Глава Мордовии встретился с семьей Максимовых – призерами всероссийского конкурса «Полицейская семья»

Большая и дружная семья Максимовых из Атяшевского района стала призером всероссийского фотоконкурса «Полицейская семья». Его главная цель – сохранение лучших семейных традиций и укрепление института семьи среди сотрудников полиции. Итоги конкурса подвели в преддверии Дня семьи, любви и верности – многодетная семья Максимовых заняла третье место.

Супруги Алексей и Анна служат в органах внутренних дел: Анна – кинолог, Алексей – эксперт-криминалист. Глава семейства сам из многодетной семьи, супруга родилась в Москве, о жизни в сельской глубинке Анна никогда и не мечтала, но встреча с Алексеем изменила ее жизнь. Супругов объединяет общая детская мечта – оба с малых лет хотели посвятить жизнь сохранению порядка и борьбе с преступностью. Сейчас они успешно совмещают важную работу и воспитание семерых детей.

15 июля с полицейской семьей встретился Глава Мордовии Артём Здунов.

«Этот год у нас особенный – Президентом он объявлен Годом семьи, а в республике мы посвятили его трудовым династиям. Показательный конкурс – «Полицейская семья». Интересно узнать о ваших впечатлениях от участия и победы, ведь любой конкурс – это волнение от состязания», - приветствовал семью Максимовых Артём Здунов.

Алексей рассказал, что переживания были, но невероятную поддержку оказали люди, участвовавшие в интерактивном голосовании, причем не только из Мордовии, но и со всей страны. Это и принесло почетное третье место.

Руководитель региона поинтересовался: как родители все успевают.

«Все получается благодаря моей жене Анне – ее заботе и терпению. Большую часть времени я нахожусь на службе. Поэтому хозяйство в основном на ее хрупких плечах. Дети тоже помогают», - рассказал глава семейства.

У Максимовых внушительное подсобное хозяйство: козы, овцы, куры, утки, из полученного молока сами делают сметану, масло, сыр. На немаленьком огороде выращивают различные культуры. Без дружной работы и взаимопомощи здесь не обойтись!

Старший сын Александр уже определился со специальностью – учится в учреждении СПО. Отец рассказал, что на нем лежат и обязанности по ремонту техники – парню это интересно. Полина, Никита и Вера – школьники, Надежда – будущая первоклассница, Иван и Люба ходят в детский сад. Есть у семьи и общие хобби – летом в выходные ходят на рыбалку, зимой катаются на лыжах, любят петь.

«Считаю, что люди, отдав свой голос за Максимовых, сделали достойный выбор! Важно, что в нашем ведомстве есть такие прекрасные большие семьи. Молодцы, держитесь вместе!» - поздравил с наградой министр внутренних дел по РМ Юрий Поляков.

Главным своим достижением Алексей и Анна Максимовы считают рождение детей – отсюда и общие дела, и общий досуг, и планы на будущее. Дружной семье покоряются все вершины!