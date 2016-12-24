В Мордовии суд обязал предпринимателя вернуть самовольно захваченный участок в национальном парке «Смольный»

15 июля прокурор Мордовии Сергей Лапин принял участие в рассмотрении Арбитражным судом РМ дела по иску прокуратуры республики к индивидуальному предпринимателю.

Как сообщает надзорное ведомство, основанием для обращения в суд явились результаты прокурорской проверки. Она установила, что предприниматель самовольно, в отсутствие разрешительной документации, занял и использует для эксплуатации базы отдыха «Смольный» земельный участок площадью 2422 кв. м.

Сам участок относится к землям особо охраняемых территорий для использования в природоохранных, рекреационных и научных целях. При этом, на земельном участке предпринимателем самовольно установлено 3 объекта некапитального строительства (беседки), сторожевой домик, а по его периметру возведено металлическое ограждение.

Земельный участок принадлежит Российской Федерации и закреплен на праве бессрочного пользования за Объединенной дирекцией Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г. Смидовича и национального парка «Смольный».

Иск прокуратуры республики судом был удовлетворен. На предпринимателя возложена обязанность в течение 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу передать Объединенной дирекции земельный участок площадью 2422 кв.м и освободить его от самовольно возведенных 3 беседок, сторожевого домика и металлического ограждения путем их сноса.

Судебный акт в законную силу не вступил.