В Мордовии проходит спартакиада ветеранов СВО

В Мордовии 13 июля впервые проходит спартакиада среди ветеранов боевых действий специальной военной операции. В состязаниях принимают участие 40 жителей республики со всех районов, 11 из которых получили ранения в ходе СВО. Спартакиада станет отборочным этапом для межрегиональных соревнований «Кубок Защитников Отечества Приволжского федерального округа» и аналогичного состязания Всероссийского уровня.

В торжественной церемонии открытия соревнований принял участие Глава Мордовии Артём Здунов. Он предложил сделать такие мероприятия регулярными, приглашать на них больше молодежи.

«Жизнь продолжается, и мы должны вместе с вами строить наше общество. Спорт это одно из направлений, где мы можем себя проявить. Это должен быть праздник не только для наших уважаемых ветеранов и членов их семей, но и всего нашего народа. Мы должны создать такую атмосферу для вас, чтобы вы чувствовали, что мы одна большая семья - в спорте, на работе, когда получаете медицинскую помощь, когда ваши дети учатся в школе. Сейчас время героев! Большое спасибо вам за участие и за ваш героизм!» - приветствовал участников руководитель региона. Память бойцов, отдавших свои жизни за Родину, почтили минутой молчания.

Главный федеральный инспектор по Республике Мордовия Анатолий Гулин подчеркнул важность воспитания молодого поколения в духе патриотизма:

«Мне хотелось бы, чтобы вы пришли к подрастающему поколению - в школу, в молодежные коллективы, и работали с ними по патриотическому воспитанию».

Социальный координатор Фонда «Защитники Отечества», ветеран СВО Иван Волков поблагодарил руководство республики за личную вовлеченность в поддержку ветеранов спецоперации. «Лучшая реабилитация для любого бойца – спорт. Хороших соревнований, хорошего общения, задора!» - обратился он к участникам.

Инициаторами проведения спартакиады выступили региональный фонд «Защитники Отечества» и Минспорта РМ. Соревнования проходят по пяти видам спорта - это стрельба из пневматической винтовки, армрестлинг, пауэрлифтинг (жим лежа), спортивное метание ножа и плавание. Главная цель - вовлечь ветеранов СВО в активное занятие спортом, укрепить их здоровье и повысить уровень физической подготовки.

«Каждый из тех, кто защищал границы нашей страны и ее интересы смог принять участие в этом мероприятии. Спорт объединяет - и эта спартакиада тому подтверждение», - отметил руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Алексей Герасименко.

После завершения церемонии открытия Артём Здунов пообщался с ветеранами СВО и понаблюдал за состязаниями по нескольким видам спорта - армрестлингу, метанию ножей и стрельбе из пневматической винтовки.

Также Глава республики осмотрел детский бассейн, оборудованный для аквареабилитации детей с нарушением двигательных функций и заболеваниями нервной системы Фондом поддержки социальных проектов и программ «Сила добра» в рамках грантовой поддержки Фонда президентских грантов. В настоящее время детям с ОВЗ здесь оказываются услуги по 14 направлениям реабилитации. На сегодняшний день Фонд «Сила добра» - одна из ведущих организаций республики по адаптивной физической культуре.

Также Артём Здунов с интересом осмотрел музейную экспозицию, организованную в спорткомплексе «Мордовия». Она посвящена специальной военной операции и ее героям.