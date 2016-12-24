Артём Здунов принял участие в церковном таинстве в Валаамском монастыре

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Об этом Глава Мордовии сообщил в телеграм.

«По приглашению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла побывал на хиротонии (рукоположении) архимандрита Мелетия во епископа Ардатовского и Атяшевского. Знаковое событие проходило в священном для всех православных христиан месте - Валаамском монастыре.

Желаю владыке Мелетию Божией помощи в делах и начинаниях!»

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