Артём Здунов принял участие в церковном таинстве в Валаамском монастыре

Об этом Глава Мордовии сообщил в телеграм.

«По приглашению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла побывал на хиротонии (рукоположении) архимандрита Мелетия во епископа Ардатовского и Атяшевского. Знаковое событие проходило в священном для всех православных христиан месте - Валаамском монастыре.

Желаю владыке Мелетию Божией помощи в делах и начинаниях!»