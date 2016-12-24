Артём Здунов принял участие в церковном таинстве в Валаамском монастыре

«Мордовия - часть великой России!»
На международной выставке-форуме «Россия» прошел мордовский национальный праздник «Шумбрат»
Об этом Глава Мордовии сообщил в телеграм.
«По приглашению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла побывал на хиротонии (рукоположении) архимандрита Мелетия во епископа Ардатовского и Атяшевского. Знаковое событие проходило в священном для всех православных христиан месте - Валаамском монастыре.
Желаю владыке Мелетию Божией помощи в делах и начинаниях!»
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На международной выставке-форуме «Россия» прошел мордовский национальный праздник «Шумбрат»
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