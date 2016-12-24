Артём Здунов поздравил с юбилеем Главу администрации Каланчакского муниципального округа

«Мордовия - часть великой России!»
На международной выставке-форуме «Россия» прошел мордовский национальный праздник «Шумбрат»
Глава Мордовии Артём Здунов поздравил с 60-летием Главу администрации Каланчакского муниципального округа Петра Мустияновича.
«Уважаемый Петр Алексеевич, примите сердечные поздравления с юбилеем! От всей души желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, новых профессиональных свершений, мира, добра и успехов в службе на благо Отечества», - отметил в телеграмме Артём Здунов.
Напомним, Мордовия оказывает всестороннюю поддержку Каланчакскому муниципальному округу Херсонской области. По поручению Главы республики Артёма Здунова наш регион помогает в восстановлении инфраструктуры, в организации работы учреждений здравоохранения, образования и других важных сфер социально-экономической жизни Каланчакского округа.
В Каланчаке регулярно работает бригада врачей из Мордовии. На отдых в нашу республику приезжают юные жители из Херсонской области. Для них организовывают насыщенную культурную, спортивную и оздоровительную программы.
Летом 2023 года в городе Каланчак открылся первый магазин с продуктами из Мордовии. В октябре прошлого года там по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла открыли Часовню в честь Святого Праведного Федора Ушакова. В ее строительстве Мордовия помогла и специалистами, и материалами, значительной поддержкой мордовского землячества.
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