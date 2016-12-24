Актриса саранского театра вышла в полуфинал Всероссийского открытого фестиваля молодой поэзии

В этом году проходит юбилейный X Всероссийский открытый фестиваль молодой поэзии имени Леонида Филатова «Филатов Фест 2024». В конкурсе участвуют авторы в возрасте от 18 до 35 лет, пишущие стихи на русском языке. Произведения оценивает авторитетное жюри, состоящее из известных литераторов и артистов.

Актриса саранского Театра актера и куклы «Крошка» Алина Аверьянова прошла онлайн-отбор, успешно прочитала свои собственные стихи на очном туре четвертьфинала в Есенин-центре и вышла в полуфинал фестиваля.



Алина Аверьянова родом из Подлесной Тавлы Кочкуровского района республики. В прошлом году девушка окончила актерское отделение Института национальной культуры МГУ имени Н.П.Огарева. Еще студенткой начала сотрудничать с театром «Крошка» и дебютировала в роли Сони Мармеладовой в постановке «Раскольников… и наказание» по роману Ф. М. Достоевского.



Полуфиналы фестиваля пройдут в июле этого года, а большой финал запланирован на октябрь. По сумме оценок жюри определится победитель. Зрители будут участвовать в голосовании и выберут обладателя «Приза зрительских симпатий».

Победитель открытого фестиваля молодой поэзии получит приз в 1 миллион рублей, а его произведение будет опубликовано в поэтическом альманахе.