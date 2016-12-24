В Мордовии утонул 45-летний мужчина

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Как сообщает МЧС по РМ, несчастный случай произошел в селе Русские Дубровки Атяшевского района. Здесь компания знакомых проводила время вблизи водоема, не оборудованного для купания.
Один из отдыхавших, 45-летний мужчина, во время заплыва уже не смог вынырнуть и вернуться на берег. Его тело было извлечено из воды сегодня в 10 часов 40 минут спасателями Мордовской республиканской аварийно-спасательной службы.
В ведомстве отмечают, что в республике это уже десятый трагический случай на водных объектах с начала года.
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