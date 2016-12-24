В Мордовии утонул 45-летний мужчина

Как сообщает МЧС по РМ, несчастный случай произошел в селе Русские Дубровки Атяшевского района. Здесь компания знакомых проводила время вблизи водоема, не оборудованного для купания.

Один из отдыхавших, 45-летний мужчина, во время заплыва уже не смог вынырнуть и вернуться на берег. Его тело было извлечено из воды сегодня в 10 часов 40 минут спасателями Мордовской республиканской аварийно-спасательной службы.

В ведомстве отмечают, что в республике это уже десятый трагический случай на водных объектах с начала года.