В Мордовии заботятся о ментальном здоровье населения

Об активной работе команды регионального Правительства над реализацией общественного проекта ПФО «Ментальное здоровье» в телеграм рассказал глава кабинета министров Дмитрий Поздняков.

«Проект призван помочь людям с расстройством аутистического спектра через внедрение эффективной системы комплексной поддержки и дальнейшей их социализации, а также успешной интеграции в общество. На территории республики создана межведомственная рабочая группа, которая проводит ряд мероприятий в рамках дорожной карты до 2025 года. За 5 месяцев текущего года в рамках проекта за помощью обратились 239 человек, из которых у 44 выявлен диагноз РАС.

Обязательно продолжим работать в данном направлении, поскольку проект имеет важное социальное значение, помогая обеспечить необходимую поддержку и помощь для людей с инклюзивным расстройством аутистического спектра».