Глава Мордовии – на заседании АТК: «Терроризм не знает границ, не знает совести»

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Артём Здунов открыл фестиваль «Мордовия многонациональная»
В Доме Республики 9 июля под председательством Главы Мордовии Артёма Здунова состоялось внеочередное заседание Антитеррористической комиссии в РМ. В нем приняли участие руководители правоохранительного блока, представители ведомств и муниципальных районов республики.
Руководитель республики отметил: противник активизировал деятельность по нанесению ущерба объектам инфраструктуры, социальным и религиозным объектам в нашей стране: «Атакам подвергаются люди, причем в местах отдыха и массового скопления. Мы еще раз убедились – терроризм не знает границ, не знает совести. Самое страшное – ведется идеологическая обработка населения, которой подвергаются даже дети».
В республике реализуется Комплексный план противодействия идеологии терроризма, в рамках которого проводится целый комплекс мероприятий, направленных на формирование у населения на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей неприятия идеологии терроризма и устойчивости к ее пропаганде.
В ходе заседания региональным головным исполнителем Комплексного плана - Министерством культуры,национальной политики и архивного дела РМ был представлен отчет об их исполнении.
Артём Здунов подчеркнул: ко всем решениям АТК в Республике Мордовия нужно относиться предельно серьезно.
В ходе заседания речь шла о мерах по обеспечению безопасности объектов на территории республики, о том, какая работа ведется с населением, в частности с молодежью, что предпринимается для противодействия деструктивным общественно-политическим процессам, в том числе в среде трудовых мигрантов.
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Артём Здунов открыл фестиваль «Мордовия многонациональная»
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