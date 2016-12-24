Фестиваль «Играй, гармонь мордовская!» объединил в Башкортостане представителей разных народов

Фестиваль «Играй, гармонь мордовская!» в Башкирии в четвертый раз собрал в деревне Наумкино Аургазинского района профессиональных и самодеятельных артистов из разных сел и городов. Мероприятие традиционно организуется региональным Мордовским национально-культурным центром и Домом дружбы народов Республики Башкортостан.

Фестиваль нацелен на возрождение и сохранение музыкальных традиций эрзян и мокшан. И с каждым годом он расширяет географию и межнациональный охват участников. В конкурсной программе звучали не только эрзянские и мокшанские мелодии, но и русский, чувашский, татарский, башкирский фольклор.

Особый праздничный настрой создавали задорные национальные наигрыши, песни и частушки, в которых как нельзя лучше проявляется характер каждого народа. Победителям в разных конкурсных номинациях вручили памятные призы. К слову, лучшим семейным ансамблем стал вокальный ансамбль «Эрзяночка» из Бакалинского района Республики Башкортостан.