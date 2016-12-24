В Доме Республики прошло заседание правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Мордовия»

5 июля в Доме Республики состоялось заседание общего собрания членов Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Мордовия». В нем приняли участие главы муниципальных районов, представители городских и сельских поселений, общественных организаций.



Обращаясь к собравшимся от имени Главы Мордовии Артёма Здунова, Руководитель Администрации Главы РМ и Правительства РМ Булат Хайрутдинов отметил, что руководством страны все больше внимания уделяется местному самоуправлению.



«Президентом В.В. Путиным учреждены почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации», Всероссийская муниципальная премия «Служение». В январе этого года многие из присутствующих стали участниками масштабного события - I Всероссийского муниципального форума «Малая родина - сила России», объединившего все уголки нашей необъятной Родины».



В ходе заседания обсуждались поправки в два законопроекта, направленных на реализацию поручений, данных Президентом России Владимиром Путиным на заседании Совета при Правительстве страны по развитию местного самоуправления.



Один из законопроектов касается поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, чья деятельность связана с развитием институтов гражданского общества и общественного самоуправления. В другом законопроекте речь идет о включении в стаж государственной гражданской и муниципальной службы периода работы в органах управления Совета муниципальных образований республики.



Внимание участников совета было акцентировано на необходимости выстраивания более эффективного диалога муниципалитетов с жителями, в том числе через систему Госпабликов, ведь за решением своих проблем люди чаще обращаются именно в органы местного самоуправления.

Было отмечено, что муниципалитет - самый близкий к людям уровень публичной власти, а муниципальные служащие и главы поселений - это первичное звено в отношениях власти и общества. Важно быстро реагировать и выстраивать эффективную обратную связь. При этом цифровизация не заменит личного общения с гражданами. Особое внимание должно быть уделено поддержке участников СВО и их семей.



Также на заседании обсуждались пути решения наиболее насущных вопросов, стоящих перед муниципалитетами в актуальной повестке: обеспечение безопасности территорий, в том числе пожароопасной и на водных объектах, выстраивание эффективного взаимодействия с общественными и ветеранскими организациями в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.



В завершении состоялась церемония вручения отличившимся представителям муниципалитетов заслуженных наград и благодарностей.