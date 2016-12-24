Глава Мордовии принял участие в расширенном заседании коллегии Федерального агентства водных ресурсов

Глава Мордовии принял участие в расширенном заседании коллегии Федерального агентства водных ресурсовНовости
Глава Мордовии Артём Здунов 4 июля в Москве принял участие в расширенном заседании коллегии Федерального агентства водных ресурсов. В числе спикеров - заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Патрушев, Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.
Мордовия активно работает в сфере сохранения и восстановления водных ресурсов. По президентскому нацпроекту «Экология» расчистили 6 км Саранки и 17 км Мокши. Опережающими темпами расчищаются русла Тавлы – 3,4 км и Левжи – 2,5 км.
В настоящее время разрабатывается проектная документация для очистки реки Инсар в Саранске, работы начнутся в следующем году.
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