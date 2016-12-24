В Большеберезниковском районе пройдет республиканский семейный праздник «Ашо лисьма»

8 июля на площадке эко-этно парка в с. Паракино Большеберезниковского района Мордовии пройдет республиканский праздник семейного досуга «Ашо лисьма» (Белый родник). Он приурочен ко Дню семьи, любви и верности и направлен на сохранение и популяризацию семейных, самобытных национально-культурных традиций мордовского народа.



Гостей ждет площадка национальных мордовских игр «Тюштянь налксемат», реконструкция древних состязаний, военно-историческая площадка с фотозоной, метанием ножей, стрельбой из винтовки, фольклорно-обрядовая зона знакомства с традициями мордвы от ансамбля «Парынза», выставка-ярмарка изделий народно-художественных промыслов и ремесел.



Все желающие смогут поучаствовать в уникальном мастер-классе по приготовлению традиционного супа азиатской кухни «том-ям» с эрзянским названием «томбалангонь ям» (суп с шестка). Его проведут супруга первого секретаря Посольства России в Лаосе Елена Рябова и лаосские студенты МГУ имени Н. П. Огарева.



Полевая кухня предложит всем традиционные угощения: супы из баранины и свинины, солдатский чай, квасной напиток по древней рецептуре.



Хедлайнерами концертной программы станут кавер-группа «БРЭД БИТ» и артист Мордовской государственной филармонии Андрей Бочканов.



Начало праздника в 17:00. Вход свободный.