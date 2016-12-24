Артём Здунов осмотрел новую площадку агрофирмы «Октябрьская»

Глава Мордовии Артём Здунов 3 июля приехал на новую площадку агрофирмы «Октябрьская», где запустилось очередное производство по выращиванию цыплят-бройлеров.

Птицеводство - ведущая отрасль экономики агрофирмы Октябрьская» - ежегодно предприятие производит около 100 тысяч тонн птицы. Мощность новой площадки, которая разместилась в Лямбирском районе недалеко от села Пензятка, составляет 14 тысяч тонн птицы в год.

Руководитель агрофирмы Александр Андин показал Главе республики все технологические составляющие производства. Новую площадку отличает высокий уровень автоматизации и санитарной безопасности, она работает в формате «пусто-занято», когда после выращивания каждой партии птицы производственные корпуса освобождаются, обрабатываются, и только после этого происходит заселение новой партии цыплят. Такая система позволяет обеспечить биобезопасность на предприятии, уменьшить затраты на сохранность поголовья.

Основатель агрофирмы Иван Андин подчеркнул, что производство организовано по современным экологическим стандартам, все отходы должным образом складируются и обрабатываются - делается все, чтобы не доставлять неудобств жителям ближайших населенных пунктов.

На новой площадке создано 28 высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих мест - заработная плата составляет около 100 тысяч рублей.

А всего в агрофирме работают более двух тысяч человек, это одно из самых крупных предприятий в регионе. Помимо птицеводства, агрофирма занимается животноводством, звероводством, растениеводством, переработкой животноводческой продукции и производством комбикормов.

Агрофирму «Октябрьская» хорошо знают в других регионах - только 14 % выпускаемой продукции поступает на прилавки республики, остальное уходит за ее пределы.

Инвестиции в новую площадку превысили 1 млрд рублей - и это собственные средства предприятия.

Артем Здунов обсудил с руководством агрофирмы производственные планы, а также встретился и поговорил с работниками предприятия.