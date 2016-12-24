Мордовские мастера впервые примут участие в белорусском фестивале «Александрия собирает друзей»

6 июля на берегу Днепра пройдет популярный в Белоруссии праздник «Купалье». Он берет начало от древнего славянского дня Ивана Купалы. Уже 15 лет мероприятие проводится в фестивальном формате - «Александрия собирает друзей». Участниками наряду с делегациями всех регионов Белоруссии станут мастера из России, Узбекистана, Азербайджана и других стран бывшего СНГ.

Впервые свое декоративно-прикладное искусство продемонстрируют мастера Мордовии в выставке-ярмарке «Купальский венок содружества». Также они проведут мастер-классы.

Светлана Сараева из Рузаевского района - мастерица по национальной вышивке и изготовлению этнических украшений из бисера. Ее землячка Татьяна Китаева - по ручному ткачеству. Екатерина Буряк - по изготовлению тряпичной куклы-скрутки. Ковылкинский умелец Павел Акульшин занимается резьбой по дереву, а Зинаида Кимеева - традиционным бисероплетением.