Между Серафимо-Дивеевским и Санаксарским монастырями построят дорогу

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1 июля Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области согласовал участок в Вознесенском округе Нижегородчины под новую дорогу между Серафимо-Дивеевским и Санаксарским монастырями – «с. Старый Город – д. Вещерка». Автотрасса входит в паломническо-туристический кластер «Арзамас – Дивеево – Саров».
«Новая дорога сократит путь между нашими святынями почти в два раза! Выход на федеральную трассу даст новый жизненный импульс городам и сёлам, расположенным рядом: Темников, Явас, Теньгушево. Работаем при поддержке нашего Президента!» - отметил Глава Мордовии Артём Здунов.
«С введением в эксплуатацию этой дороги паломникам не нужно будет преодолевать объезд более чем в 100 километров», - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Общий объем инвестиций в проект - 3,3 млрд рублей. Примерный срок строительства – почти 3 года.
Напомним, паломническо-туристический кластер «Арзамас – Дивеево – Саров» создан в 2018 году при поддержке Президента России Владимира Путина и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В рамках развития кластера реализуются мероприятия, которые охватывают практически все отрасли экономики: дорожное хозяйство и транспорт, коммунальное хозяйство, благоустройство, сохранение объектов культурного наследия, экологию, культуру, образование, здравоохранение, обеспечивающую туризм инфраструктуру.
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