В Мордовии Центр бухгалтерского обслуживания Федерального казначейства расширяет деятельность

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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с сотрудниками филиала фонда «Защитники Отечества»
28 июня Глава Мордовии Артём Здунов встретился с заместителем руководителя Казначейства России Александром Суконкиным. Обсуждались итоги работы и расширение деятельности саранского Центра бухгалтерского обслуживания, подведомственного Федеральному казначейству.
Сейчас учреждение обслуживает более ста субъектов централизованного учета – это территориальные органы Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы и государственные казенные учреждения РМ.
Центр бухгалтерского обслуживания в Саранске – один из трех центров компетенций в стране, которому переданы полномочия территориальных органов Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы по начислению и выплате заработной платы, а также по сопровождению технологической интеграции автономных и бюджетных учреждений.
Артём Здунов отметил, что Центр бухгалтерского обслуживания успешно функционирует – регион активно развивает это направление, налажено четкое взаимодействие с федеральными структурами.
Особое внимание в ходе обсуждения было уделено обеспечению Центра квалифицированными кадрами. Сейчас здесь работают около 200 человек, в том числе начинающие специалисты - выпускники учебных заведений республики. С августа на обслуживание в саранский центр переходят еще девять подразделений ФНС.
Артём Здунов отметил, что для жителей Мордовии расширение работы центра - это в первую очередь новые квалифицированные и хорошо оплачиваемые рабочие места, в том числе - возможность попробовать свои силы и для тех, кто прежде не был связан с финансово-кредитной сферой - в Центре можно пройти переобучение.
Во встрече приняла участие Первый заместитель Председателя Правительства Мордовии Наталья Таркаева.
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