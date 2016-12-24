В Мордовии Центр бухгалтерского обслуживания Федерального казначейства расширяет деятельность

28 июня Глава Мордовии Артём Здунов встретился с заместителем руководителя Казначейства России Александром Суконкиным. Обсуждались итоги работы и расширение деятельности саранского Центра бухгалтерского обслуживания, подведомственного Федеральному казначейству.



Сейчас учреждение обслуживает более ста субъектов централизованного учета – это территориальные органы Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы и государственные казенные учреждения РМ.



Центр бухгалтерского обслуживания в Саранске – один из трех центров компетенций в стране, которому переданы полномочия территориальных органов Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы по начислению и выплате заработной платы, а также по сопровождению технологической интеграции автономных и бюджетных учреждений.



Артём Здунов отметил, что Центр бухгалтерского обслуживания успешно функционирует – регион активно развивает это направление, налажено четкое взаимодействие с федеральными структурами.



Особое внимание в ходе обсуждения было уделено обеспечению Центра квалифицированными кадрами. Сейчас здесь работают около 200 человек, в том числе начинающие специалисты - выпускники учебных заведений республики. С августа на обслуживание в саранский центр переходят еще девять подразделений ФНС.



Артём Здунов отметил, что для жителей Мордовии расширение работы центра - это в первую очередь новые квалифицированные и хорошо оплачиваемые рабочие места, в том числе - возможность попробовать свои силы и для тех, кто прежде не был связан с финансово-кредитной сферой - в Центре можно пройти переобучение.



Во встрече приняла участие Первый заместитель Председателя Правительства Мордовии Наталья Таркаева.