В Мордовии на ЕГЭ 16 работ школьников набрали по 100 баллов

О прошедшей встрече с лучшими выпускниками школ республики в телеграм сообщил Председатель Правительства Мордовии Дмитрий Поздняков.

«Поговорил с выпускниками наших школ, набравшими наивысшие баллы на едином государственном экзамене. В этом году 16 работ выполнены на 100 баллов. Впервые такой серьезный результат по математике — 5 стобалльников, 5 призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по математике.

Окончание школы — это не только завершение одного этапа, но и начало нового, полного возможностей выбора профессии и жизненного пути. Приемные кампании наших ведущих вузов идут полным ходом. С этого года запущены новые форматы заявок на целевое обучение через портал «Работа в России», что гарантирует трудоустройство на предприятия наших ведущих работодателей, которые успешно развиваются, запуская новые перспективные проекты.

Хочу поблагодарить педагогов и родителей, уверен, что при подготовке ребят проделана большая работа. Выпускникам желаю принимать решения уверенно и осознанно, а наша задача — оказать всестороннюю поддержку, чтобы каждый смог найти применение своим знаниям и способностям на своей малой родине».