Министр спорта Мордовии ответил на вопросы жителей в прямом эфире

20 июня в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте на вопросы граждан отвечал министр спорта Мордовии Никита Ларьков. В прямом эфире были рассмотрены наиболее актуальные темы. В частности, говорили о развитии массового спорта, потенциале регионального футбола, адаптивном спорте.



«В летний период на территории региона запланировано проведение 30 мероприятий. Среди значимых отмечу: 21 июня - Всероссийский Олимпийский день, 29 июня - спортивные активности в рамках Международного дня молодежи, 10 августа - физкультурные мероприятия в рамках Всероссийских массовых соревнований «Оздоровительный спорт - в каждую семью», 27 августа - Международный день бокса, легкоатлетический забег «Этноран» в интеграции с молодежным фестивалем национальных культур «Мы вместе!» в августе 2024 г. Приглашаю всех жителей и гостей республики к участию!», - отметил Никита Ларьков.



«Одна из главных целей сегодня - сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей. На это нацелен и новый национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», реализация которого начнется с 2025 года. Мы уже сегодня стараемся популяризировать массовый спорт, приобщить всех к здоровому образу жизни», - подчеркнул министр.



Задавались вопросы о развитии футбола в республике. В Мордовии создан футбольный клуб «Шумбрат», который выступает в третьем дивизионе. Команда занимает второе место в чемпионате Межрегионального футбольного союза «Приволжье». «Поставлена цель - максимально оживить футбол в нашей республике», - сообщил Никита Ларьков.



Родители школьников интересовались, могут ли в спортивные отряды оздоровительных лагерей республики попасть дети, которые не занимаются в спортивных секциях. Министр ответил, что пока в регионе нет специализированных спортивных лагерей. А в таких отрядах на базе оздоровительных лагерей проходят спортивные сборы юных спортсменов. Дети из других отрядов увидят хороший пример и, возможно, тоже захотят посещать спортивные секции.



Многие жители спрашивали о льготах на посещение спортивных объектов. Меры соцподдержки для отдельных категорий населения установлены региональным законом о спорте. Льготное предоставление физкультурно-оздоровительных услуг в размере 50% стоимости в госучреждениях предусмотрено для пенсионеров, школьников (при самостоятельном посещении), членов семей мобилизованных, инвалидов вследствие военной травмы, народных дружин. Бесплатно услуги могут получить: многодетные семьи, дети из малоимущих семей, дети-инвалиды, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей.



В республике есть условия для занятий спортом людей с ограниченными возможностями, для прохождения реабилитации. Этим направлением занимается спортивно-адаптивная школа имени Е.В.Швецова паралимпийского и сурдлимпийского резерва.



Сегодня Мордовия располагает современной, развитой спортивной инфраструктурой. В рамках проекта «Спорт - норма жизни», который реализуется с 2019 года, построены 20 спортивных объектов, в том числе открытый ВМХ-трек (трасса суперкросса) и двухуровневый фристайл-парк, проведена реконструкция лыжно-биатлонного комплекса. Ежегодно устанавливаются малобюджетные спортивные площадки. Возведены 24 площадки для сдачи норм ГТО. В рамках федпроекта «Бизнес-спринт «Я выбираю спорт» построены две «умные» спортивные площадки в Ардатовском и Чамзинском районах.



«Мордовия будет принимать активное участие в реализации нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», стартующего с 2025 года. Сегодня нам нужны спортивные объекты шаговой доступности в районах республики. В рамках развития фиджитал-спорта, который называют спортом будущего, в 2025 году в нашей столице запланировано создание модульного спортивного сооружения, а также «умная» спортивная площадка в Луховке», - подытожил Никита Ларьков.



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