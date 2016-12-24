Глава Мордовии Артём Здунов и предприниматель Иван Утенков обсудили реализацию совместных проектов

20 июня Артём Здунов провел рабочую встречу с предпринимателем, советником Главы Республики Мордовия, уроженцем Саранска Иваном Утенковым. Основными темами для обсуждения стали: развитие инвестиционного климата республики, возвращение на малую родину уроженцев региона для реализации совместных проектов по созданию рабочих мест и развитию инфраструктуры Мордовии.

Затронули тему использования искусственного интеллекта в квантовых алгоритмах. Иван Утенков рассказал об инициативе, поддержанной Президентом России, по созданию консорциума для подготовки квалифицированных кадров для развития квантовой инженерии страны. В него войдут ведущие вузы, в том числе и МГУ им. Н.П. Огарева.

Особое внимание было уделено сотрудничеству республики с бизнес-сообществом предпринимателей-уроженцев Мордовии. Было отмечено, что это хорошая точка взаимодействия для привлечения инвестиций в регион и реализации проектов различной направленности.

Артём Здунов и Иван Утенков затронули и социальную плоскость. В частности, недавно запущенный всероссийский проект «Всех обнял». Например, под патронажем Мордовского землячества находится Дом малютки в селе Большие Березники. В ходе поездки в Мордовию Иван Утенков передал учреждению необходимые вещи. Также бизнес-сообщество взяло на себя обязательства в преддверии 35-летия учреждения провести ремонт здания и благоустроить прилегающую территорию.