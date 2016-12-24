В МГУ им. Н.П. Огарева стартовала приемная кампания

20 июня — старт приемной кампании в вузы по всей стране. На пресс-конференции, посвященной этой теме, ректор Мордовского госуниверситета Дмитрий Глушко рассказал об особенностях поступления в этом году, новых возможностях для абитуриентов и главных преимуществах вуза.

— Какой будет процедура зачисления в этом году? Известны ли уже сейчас сроки поступления на программы бакалавриата и специалитета?

— Впервые устанавливаются единые сроки зачисления на все формы обучения по программам бакалавриата и специалитета по всем условиям поступления. Начало приема документов — 20 июня. Их можно будет подать различными способами: дистанционно — через личный кабинет на официальном сайте университета или через портал Госуслуг; лично — непосредственно в приемной комиссии; операторами почтовой связи общего пользования. Прием документов заканчивается 25 июля. Оригинал документа об образовании необходимо представить (либо поставить соответствующую отметку на ЕПГУ) до 28 июля (для поступающих без вступительных испытаний или в пределах квот) или 3 августа (для поступающих по общему конкурсу). Приказы о зачислении могут подписываться несколько раз в следующие сроки: 29−30 июля (для поступающих без вступительных испытаний или в пределах квот), 4−9 августа (для поступающих по общему конкурсу).

— Хватит ли выпускникам школ Мордовии бюджетных мест?

— В этом году в регионе выпустилось 2707 школьников, а прием будет вестись на 2 782 бюджетных места (все формы обучения и уровни образования). Это на 70 мест больше, чем в прошлом году. Так что мест точно хватит на всех. На бакалавриат и специалитет — 1 864 бюджетных мест, 543 — на магистерские программы, 109 мест на ординатуру, 36 — на аспирантуру и 230 — на программы СПО.

— Какие в этом году в университете новые направления подготовки и специальности?

— С целью инновационного развития региона были разработаны такие образовательные программы высшего образования, как: «Финансы и кредит. Финансовые технологии и аналитика» — это первая онлайн-программа магистратуры, а также «Менеджмент. Спортивный менеджмент». Кроме того, в рамках экспорта образовательных услуг на международном рынке были разработаны образовательные программы магистратуры на английском языке по направлению подготовки «Менеджмент. Менеджмент в здравоохранении» и специальности «Ветеринария».

— А какие направления подготовки и специальности, на ваш взгляд, самые перспективные?

— Отметим три ключевые сферы: Биотехнологию, IT и инженерию.

Биотехнологии и Фармация имеют широчайшие возможности по созданию совершенно новых микроорганизмов, которые помогут совершить значимые прорывы в медицине, биологии и смежных сферах, решать проблемы человечества с помощью живых систем. Достижения наших ученых в этой сфере уже сейчас заставляют нас уделять большее внимание включению в учебный процесс студентов специализированных дисциплин. Обращаю внимание на новое в этой сфере для нас направление, которое реализуется на базе Аграрного института, «Продукты питания животного происхождения». В этом году на него выделены бюджетные места.

В IT-сфере приоритеты от программистов будут переходить профессиям, связанным с цифровой трансформацией процессов, разработкой сложных архитектур IT-систем, цифровой лингвистике, утилизацией цифрового мусора. Все это можно найти на Программной инженерии, Прикладной математике и информатике, Информатике и вычислительной технике.

Инженерные специальности: Фотоника и оптотехника, Электроника и наноэлектроника, Радиоэлектронные системы и комплексы – это те специальности, выпускники которых пользуются повышенным спросом у работодателей.

— Очень важный вопрос для всех абитуриентов: кто может претендовать на поступление по отдельной квоте?

— Прием на места в рамках отдельной квоты (215 мест) для Героев Российской Федерации, лиц, награжденных тремя орденами Мужества; детей участников СВО; детей военнослужащих, направленных в другие государства.

Без вступительных испытаний имеют право поступления:

- Герои Российской Федерации;

- лица, награжденные тремя орденами Мужества;

- дети погибших или получивших увечье участников СВО, либо удостоенных звания Героя Российской Федерации;

- дети медицинских работников, умерших в результате инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) при исполнении ими трудовых обязанностей, по программам медицинского и фармацевтического образования.

По вузовским экзаменам на места в рамках отдельной квоты имеют право поступать:

- дети участников СВО и военнослужащих, направленных в другие государства, не включенные в ранее обозначенный перечень.

«Приглашаем всех абитуриентов подавать документы в наш вуз. Конечно, прежде всего, здесь вы получите качественное высшее образование, а также сможете полноценно заниматься самореализацией, как в науке, так и в творчестве, спорте, волонтерстве, грантовой деятельности и других важных направлениях, которые прокачают ваши твердые и мягкие навыки», — подчеркнул Дмитрий Глушко.