Артём Здунов встретился с Мордовским землячеством

19 июня на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве проходит Мордовский национальный праздник «Шумбрат». Жители Москвы и гости столицы знакомятся с самобытной национальной культурой, традициями мордовского народа. Глава республики Артём Здунов на площадке ВДНХ провел встречу с Мордовским землячеством. Руководитель региона поблагодарил членов землячества за вклад в организацию праздника, за участие в жизни мордовского народа и поддержку родной республики.



«Попав сегодня на ВДНХ, услышав мордовскую речь, понимаешь, что ты находишься в России, представляешь народ, который распределен по всей стране. Благодарю всех за участие, для нас это принципиально важно, - сказал Артём Здунов. - Мы не так часто собираемся, за это время в нашей республике много что произошло. Вы знаете, что у нас создана особая экономическая зона. Без нашего землячества мы, конечно, не справимся, мы должны рассказывать, что в Мордовии можно и нужно работать. Можно участвовать в наших проектах. Например, мы стали снимать фильмы - полнометражный фильм о нашем святом праведном воине Феодоре Ушакове будет сниматься в Мордовии, нас поддержал наш Президент. Всероссийский форум «Мы вместе» также который год проводится в Мордовии. Я приглашаю всех на эти мероприятия, обязательно приезжайте. Для нас это очень важно».



За последние годы Мордовское землячество стало более активным. Появилось молодежное крыло землячества, образовано Мордовское деловое товарищество, участники которого уже инвестируют в родной регион, поддерживают общественные проекты и развитие туризма, помогают в организации мероприятий, направленных на сохранение национальной культуры, языка и традиций.

Например, только в рамках выставки «Россия» прошли День республики, День мордовских языков, праздник «Шумбрат». Глава республики подчеркнул: важно продолжить объединять земляков – всех, кто отождествляет себя с мордовским народом, кто заинтересован в реализации бизнес-проектов на своей малой родине.



Артём Здунов пожелал членам землячества дальнейшей плодотворной работы и воплощения самых смелых инициатив.



Как рассказал основатель Мордовского делового товарищества Денис Шапкарин, за год их объединение приросло на 60 человек - сейчас в товариществе 140 участников, и их число продолжает увеличиваться. Активно идет работа по бизнес-проектам, по благотворительному направлению.



Один из проектов, который презентовали на встрече Артёму Здунову, касается цифровизации и аналитики в сфере общественного транспорта. Предприниматели предложили собственными силами внедрить этот проект в Саранске в тестовом режиме. Проект позволит оптимизировать работу общественного транспорта в столице Мордовии.