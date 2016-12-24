В Мордовии пройдет республиканское родительское собрание

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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с сотрудниками филиала фонда «Защитники Отечества»
Республиканское родительское собрание пройдет в Мордовии в режиме онлайн-трансляции 19 июня. К участию приглашаются родители выпускников 9 и 11 классов.
Как сообщает Министерство образования РМ, основными темами обсуждения станут приемная кампания и особенности приема на целевое обучение в университетах региона в 2024 году.
Мероприятие состоится на базе Центра опережающей профессиональной подготовки республики по адресу: г. Саранск, ул. Транспортная, д. 11. Начало в 17:00.
Желающие смогут посетить собрание очно.
Ссылка для подключения к трансляции.
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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с сотрудниками филиала фонда «Защитники Отечества»
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