Артём Здунов указал мэру Саранска на недостатки в городском уличном освещении

Глава Мордовии Артём Здунов 18 июня на рабочем совещании с Правительством потребовал от главы городского округа разобраться с проблемами уличного освещения в Саранске.

«Игорь Юрьевич, в последнее время участились жалобы на отсутствие или плохое качество наружного освещения в черте города - рабочий поселок Николаевка, дворы Юго-Запада, улица Рабочая, Химмаш – улицы Гожувская, Лихачева. Как планируете устранять эти моменты?» - обратился к мэру руководитель республики.

На Юго-Западе, как пояснил Игорь Асабин, велась замена светильников наружного освещения. Жители были оповещены через управляющие компании. Сейчас работы на участке закончены под ключ.

«Проинформируйте об этом всех заявителей, которые обратились с этим вопросом через соцсети», - сказал Артём Здунов градоначальнику.

В общей сложности по инвестпрограмме до конца августа будет проведен капитальный ремонт сетей наружного освещения на 16 улицах Саранска. В том числе:

- по пр. 50 лет Октября на участке от ул. Гагарина до ул. М. Расковой

- по ул. Гагарина на участках от ул. А. Невского до ул. Коммунистической, от ул. Васенко до ул. Полежаева

- по ул. Павлика Морозова с примыкающими улицами (ул. Парковая, ул. Васнецова, ул. Крылова)

- по ул. Пионерская в п. Ялга.

На улице Гожувской в настоящее время ведется благоустройство парка, в рамках которого специалисты подключались к действующей сети. На Рабочей и Лихачева были технические сбои, в том числе после грозы. Сейчас они частично устранены.

Что касается неосвещенного участка улицы Народной в поселке Николаевка, Глава республики поручил мэру решить этот вопрос.

«Пройдите по всем обозначенным в жалобах улицам, проследите, чтобы все было в порядке», - сказал Артём Здунов.