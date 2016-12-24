Лучшая песня фестиваля «Родные» прозвучит на сцене ВДНХ

Завершилось народное голосование за лучшую песню Всероссийского творческого проекта «Родные». Руководитель проекта – директор института национальной культуры МГУ им. Н.П. Огарёва Елена Антипкина. Он объединил ДНР, ЛНР, Херсонскую, Запорожскую области и другие регионы России благодаря сотворчеству. Победителем стала композиция «Горлица» поэтессы из ДНР и композитора из ЛНР. 20 июня на выставке-форуме «Россия» песню исполнит заслуженная артистка Российской Федерации - певица Юта.

Песня-победитель «Горлица» поэтессы Светланы Савинской из Горловки (ДНР) и композитора Александра Дуброва из Антрацита (ЛНР) набрала более 50% голосов в народном голосовании и уже записана в профессиональной студии.

Поэтесса Светлана Савинская родилась в Донецкой области, где получила высшее образование по специальности горный инженер-обогатитель, работала на шахте. В настоящее время живет в Горловке и трудится корреспондентом газеты «Новые горизонты (ДНР)». Писать стихи начала с 2016 года под творческим псевдоним «Радуга Донбасса».

Принять участие в конкурсе композитору Александру Дуброву помогли внуки, которые рассказали о проекте и помогли зарегистрироваться во ВКонтакте. Александр Дубров – заслуженный работник культуры ЛНР, композитор, баянист, член объединения композиторов Луганщины. В настоящее время является художественным руководителем народного вокального ансамбля «Аккорд» Антрацитовского дворца культуры и ансамбля «Вдохновение» клуба поселка Щетово.

На песню «Горлица» уже снят музыкальный клип, премьера которого состоится на концерте на ВДНХ. Финальный концерт проекта «Родные» состоится 20 июня - гости всероссийской выставки смогут вживую услышать «Горлицу» в исполнении певицы Юты, а также песни финалистов фестиваля в исполнении других артистов. Вход на мероприятие – свободный. Также к нему можно присоединиться к мероприятию онлайн по ссылке.

С начала реализации проекта «Родные» было подано больше 300 стихов от авторов из ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. На них было написано 26 песен композиторами из Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы, Томска, Новосибирска, Саранска, Славянска-на-Кубани и многих других городов России.

Во время фестиваля участники и их группы поддержки отобрали 24 стихотворения, которые организаторы проекта попросили прочитать известных людей из разных регионов России в видеоформате. Среди чтецов – известные спортсмены, журналисты, актеры, блогеры, ректор, государственные деятели и участники СВО.

Еще 6 стихотворений поэтов из Северска, Ждановки, Херсона, Макеевки, Луганска и Донецка стали основой региональной программы Республики Мордовия, которая была показана во Всероссийской студенческой весне в Саратове в мае этого года.

Проект Всероссийский творческий фестиваль «Родные» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.