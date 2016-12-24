Наталья Таркаева стала первым заместителем Председателя Правительства Мордовии

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14 июня на сессии Государственного Собрания РМ депутаты согласовали кандидатуру Натальи Таркаевой на должность первого заместителя Председателя Правительства Республики Мордовия.
Глава республики Артём Здунов отметил в телеграм:
«Мордовия впервые за много лет вошла в группу регионов с надлежащим качеством управления финансами. Мы повысили наш кредитный рейтинг, улучшили инвестиционный климат. За всё это отвечает финансово-экономический блок во главе с Натальей Александровной. Успехов в дальнейшей работе на благо Мордовии!»
Наталья Александровна родилась в 1980 году в Казани. В 2001 году окончила Казанский госуниверситет имени В.И. Ульянова-Ленина по специальности «Менеджмент», в 2005 году – по специальности «Юриспруденция».
Работала в Комитете по развитию малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан, с 2011 по 2014 годы – помощником Министра экономики Республики Татарстан, с 2014 по 2019 годы – заместителем Министра экономики Республики Татарстан.
С декабря 2020 года Наталья Таркаева – вице-премьер Правительства Мордовии.
Имеет Почетное звание «Заслуженный экономист Республики Татарстан».
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