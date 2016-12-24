Наталья Таркаева стала первым заместителем Председателя Правительства Мордовии

14 июня на сессии Государственного Собрания РМ депутаты согласовали кандидатуру Натальи Таркаевой на должность первого заместителя Председателя Правительства Республики Мордовия.

Глава республики Артём Здунов отметил в телеграм:

«Мордовия впервые за много лет вошла в группу регионов с надлежащим качеством управления финансами. Мы повысили наш кредитный рейтинг, улучшили инвестиционный климат. За всё это отвечает финансово-экономический блок во главе с Натальей Александровной. Успехов в дальнейшей работе на благо Мордовии!»

Наталья Александровна родилась в 1980 году в Казани. В 2001 году окончила Казанский госуниверситет имени В.И. Ульянова-Ленина по специальности «Менеджмент», в 2005 году – по специальности «Юриспруденция».

Работала в Комитете по развитию малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан, с 2011 по 2014 годы – помощником Министра экономики Республики Татарстан, с 2014 по 2019 годы – заместителем Министра экономики Республики Татарстан.

С декабря 2020 года Наталья Таркаева – вице-премьер Правительства Мордовии.

Имеет Почетное звание «Заслуженный экономист Республики Татарстан».