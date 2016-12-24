Министр соцзащиты, труда и занятости населения РМ ответил на вопросы жителей Мордовии

14 июня в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте на вопросы жителей республики в прямом эфире отвечал Министр социальной защиты, труда и занятости населения РМ Игорь Князьков. Он подробно рассказал о возможностях трудоустройства в регионе и о подборе вакансий.

Государственные услуги в сфере занятости гражданам и работодателям полностью доступны в онлайн-формате. Поиск работы и подбора персонала проходит на Единой цифровой платформе «Работа России». Зарегистрироваться, правильно заполнить заявки, составить календарный план и т.д. помогают кадровые и карьерные консультанты.

«На сегодняшний день работодателями республики заявлено порядка 9,5 тысяч вакантных мест. Востребованы токари, сварщики, наладчики оборудования, электромонтеры, фрезеровщики и т.д. Причем, количество вакансий в 4,5 раза больше, чем обращений. Официально зарегистрированных безработных в Мордовии – 1 756 человек. Хочу отметить, что это исторический минимум», - сказал Игорь Князьков.

Также был затронут вопрос профориентации граждан и повышения их квалификации. Министр напомнил, что людям, которые испытывают затруднения в трудоустройстве, предоставляется возможность получить новую профессию, пользующуюся спросом на рынке труда. По этой программе, начиная с 2021 года, смогли повысить свою квалификацию около 3,5 тысяч жителей Мордовии.

В рамках прямого эфира говорили и о трудоустройстве подростков в возрасте 14-17 лет во время летних каникул. Юные жители республики могут найти подработку на лето на сайте «Работа России» или обратиться в Центр занятости населения по месту жительства.

Поскольку у ребят еще нет квалификации, для них создаются вакансии, не требующие профессиональных навыков. Например, они могут справляться с несложными задачами по благоустройству, уборке, работать курьерами и т.д. Ежегодно в регионе трудоустраиваются порядка 3 тысяч подростков. На сегодняшний день для них заявлено порядка 700 вакантных мест.

Игорь Князьков объявил о том, что 28 июня с 10:00 до 14:00 на площадке «Огарев Арена» (ул. Б. Хмельницкого, 35а) будет проходить Всероссийская ярмарка вакансий. Около 150 компаний сферы промышленности, строительства, сельского хозяйства и других представят более 3000 вакантных рабочих мест. Принять участие в мероприятии могут все желающие трудоустроиться.

Шла речь и о поддержке многодетных семей. Ежегодно в Мордовии на эти цели направляется более 3 млрд рублей. На сегодняшний день с учетом норм Указа Президента РФ внесены изменения в ряд законов, указов и постановлений республики. Увеличены размеры: ежемесячной выплаты на оплату лекарственных препаратов; ежемесячной выплаты на приобретение специальных молочных продуктов; единовременного пособия в преддверии начала нового учебного года до 5 000 рублей на каждого ребенка и т.д.

Полная версия прямого эфира доступна по ссылке - https://clck.ru/3BGFj5.