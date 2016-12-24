В Доме Республики обсудили развитие особой экономической зоны Мордовии

Глава Мордовии Артём Здунов провел совещание по вопросам развития особой экономической зоны региона. В нем приняли участие вице-премьеры Наталья Таркаева и Батыр Эмеев, члены Правительства, руководство Управляющей компании ОЭЗ «Мордовия».

Напомним, ОЭЗ - важнейший механизм для привлечения инвесторов. Для жителей республики - это новые рабочие места, повышение доходов и качества жизни в целом. Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Система» создана в рамках Программы социально-экономического развития Республики Мордовия на 2022-2026 годы, утвержденной Правительством РФ по поручению Президента России.

Зона размещается на территориях городского округа Саранск и Лямбирского района, состоит из трех площадок общей площадью 378 гектаров. В качестве основного партнера выступает один из крупнейших российских инвесторов – АФК Система».

За прошедший месяц многое сделано: два резидента уже приступили к работам – индустриальный резидент ООО «НК-Индустрия» и ООО «Завод световых приборов». Еще три – проходят регистрационные действия и ведут разработку проектов.

В общей сложности на данный момент есть договоренности по реализации инвестпроектов с 12 потенциальными резидентами с общим объемом инвестиций более 37 млрд рублей и созданием более 1140 новых рабочих мест. Это проекты по производству медицинского стекла, оборудования в сфере водородных технологий и водородной энергетики, «контейнер-заводов» для малотоннажной химии и ряд других.

В ходе совещания был представлен перспективный план развития ОЭЗ на ближайшие 10 лет. План предусматривает не только строительство производственных мощностей, но и создание социальной инфраструктуры для трудовых ресурсов: жилья, детских садов, школ.

Отдельно участники обсудили механизмы привлечения кадров для особой экономической зоны. Целевая подготовка специалистов в вузах республики и учреждениях СПО будет вестись по таким направлениям, как инженерные специальности, операторы станков с ЧПУ.