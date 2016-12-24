День России: Глава Мордовии встретился с трудовыми династиями Рузаевского района

12 июня Глава Мордовии Артём Здунов приехал в Рузаевку, где встретился с трудовыми династиями района. Встреча прошла в Центре культуры имени А.В. Ухтомского в теплой и дружественной обстановке - за чаепитием. И разговор тоже получился душевным, когда каждый присутствующий мог рассказать о себе, о своих семейных традициях.



Руководитель республики напомнил: для Мордовии 2024 год - не только Год семьи, но и Год трудовых династий. Артём Здунов поздравил всех с Днем России и Днем города и поблагодарил участников встречи за их работу: все эти люди - достойнейшие представители своих профессий, их знают и уважают в районе.



Глава трудовой династии Амбаевых Александр Васильевич 11 лет посвятил работе в Стекольной компании «Развитие». Он участник специальной военной операции, ветеран боевых действий, пример для своих детей.



В медицинской династии Карнауховых четырнадцать медицинских работников, их общий трудовой стаж - 315 лет. Более 150 лет - на счету учительской династии Недайборщ. Педагоги учат подрастающее поколение быть патриотами, гордиться своей республикой и страной. Самый молодой член семьи Егор Недайборщ рассказал стихотворение о Родине, которое он недавно написал.



Промышленная династия Бирюлевых объединила семьи Горбуновых, Логуновых, Подъячевых и Пустобаевых. Их трудовой стаж насчитывает 173 года. Уже три поколения этой семьи работают на предприятии «Рузхиммаш». Должности у всех разные, но все с любовью и уважением относятся к родному заводу.



147 лет отдали «Рузхиммашу» представители трудовой династии Косаревых. Как рассказала Татьяна Косарева, она с самого детства приходила на завод и всегда знала, что будет здесь работать.



Династия Болеевых - сельские труженики, скромные, надежные люди, для которых родная земля - это вся жизнь. Общий трудовой стаж династии - 259 лет. Глава династии Валерий Болеев рассказал, что гордится своей работой, детьми и внуками.



Самая музыкальная трудовая династия Рузаевского района – семья Канаевых - бережно хранит традиции мордовского многоголосия. «Зять у нас русский, но уже тоже вместе с нами поет мордовские песни», - рассказала Людмила Канаева, заведующая Левженским клубом.



Династия Воеводиных отдала железной дороге 255 лет. Основатель трудовой династии Александр Макарович героически защищал нашу Родину во время Великой Отечественной войны, его потомки не подвели деда и пошли по его стопам - они тоже железнодорожники.



Глава Мордовии тепло и сердечно пообщался с трудолюбивыми рузаевцами. «Я с большим удовольствием провел с вами этот вечер. Обязательно приеду еще! Спасибо вам за работу и преданность республике», - сказал Артём Здунов.