День России: Артём Здунов поздравил юбиляров семейной жизни

Полвека - вместе! 12 июня во Дворце бракосочетания Саранска состоялось чествование юбиляров семейной жизни. Поздравить семейные пары пришел Глава Мордовии Артём Здунов.



Руководитель республики напомнил: по инициативе Президента России Владимира Путина 2024 год объявлен Годом семьи. Глава Мордовии подчеркнул: семья - это основа общества, фундамент, на котором держится государство.



«В Мордовии растет число многодетных семей, в настоящее время их около 8 тысяч. В этих семьях почти 26 тысяч детей», - сказал Артём Здунов.



В свое время из республики уехало много людей, поэтому сейчас есть демографические сложности, которые приходится преодолевать. В регионе запущена программа «Возвращение», создаются достойные рабочие места, чтобы люди возвращались.



Глава Мордовии отметил, что семейные пары, которые прожили вместе 30, 40, 50 и более лет, вырастили детей, внуков и правнуков, - достойный пример для тех, кто только вступает в брак.



Артем Здунов вручил юбилярам высокие награды - медаль «За любовь и верность».



«За свою профессиональную жизнь у меня было много наград, но эта - особенная. Спасибо!» - сказал Марс Гадлиевич Ахмалетдинов. Его надежный тыл - супруга Роза Рафиковна, вместе они уже 50 лет.



Медалью «За любовь и верность» также были награждены Семен Михайлович и Зинаида Павловна Светкины, Владимир Михайлович и Раиса Николаевна Вишленковы, Василий Николаевич и Нина Васильевна Суровы, Евгений Александрович и Вера Вениаминовна Губанищевы.



Памятными подарками были отмечены семейные пары, чьи сыновья участвуют в СВО, а также молодые семьи, которые только вступили в брак.

«Мы поженились в Год семьи, хотим жить и работать в республике, улучшать демографическую ситуацию», - сказал Роман Манчев.



Артем Здунов пожелал всем семьям любви и взаимопонимания. «Помните, что мы все - одна большая семья»! - сказал руководитель республики.