Артём Здунов подарил детскую коляску тройняшкам из Саранска

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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с сотрудниками филиала фонда «Защитники Отечества»
В апреле у супругов Артёма и Елены Мишиных из Саранска случилось знаменательное событие - прибавление в семействе. И не просто прибавление - родилось сразу три сыночка: Тимофей, Матвей и Лев.
В День России с новоиспеченными родителями и малышами встретился Глава Мордовии, Секретарь Мордовского регионального отделения партии «Единая Россия» Артём Здунов. Руководитель республики подарил семье прогулочную коляску для сыновей.
Артём и Елена познакомились в селе Новотроицкое Старошайговского района. Елена - настоящий музыкант: до декрета работала музыкальным руководителем в детском саду и преподавателем по классу фортепиано в детской музыкальной школе №1. Артём окончил архитектурно-строительный факультет в МГУ им. Н.П. Огарева, работает в сфере ремонта автотранспорта.
Семья Мишиных очень активная - ведет страницу в соцсети о своей жизни, о семейных традициях, а теперь и о жизни своих сыновей.
Глава республики заметил, что молодая мама Елена - педагог, имеет хороший опыт общения с детьми, это должно значительно облегчить воспитательный процесс. Стоит отметить, что семья Мишиных - трудовая династия: бабушка Ольга Николаевна тоже педагог. Значит, будущее подрастающего поколения в надежных руках.
За чашкой чая обсудили быт и планы Мишиных. «Многодетная семья – это абсолютное счастье и одновременно - большой труд и огромная ответственность. Дети, их нужды, проблемы - для родителей всегда на первом месте», - сказал Артём Здунов.
«Наша жизнь значительно поменялась в лучшую сторону - стало интереснее и веселее. Мы не ожидали такого, но здорово, что так случилось», - поделился впечатлениями молодой отец.
Мама малышей Елена рассказала, что новый детский транспорт значительно облегчит жизнь родителей и комфорт сыновей. «Раньше мы могли гулять только во дворе, теперь нам гораздо проще будет передвигаться, куда-то поехать. Давно уже нам хотелось коляску для мальчиков», - поблагодарила она за подарок.
«Пусть ваши дети растут здоровыми и радуют вас своими успехами! Крепкого здоровья, взаимопонимания и семейного благополучия!» - пожелал руководитель республики.
Напомним, что 2024 год объявлен Президентом России Годом семьи. Кроме того, наш регион в этом году чествует и семейные трудовые династии.
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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с сотрудниками филиала фонда «Защитники Отечества»
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