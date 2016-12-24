Глава Мордовии Артём Здунов посетил «Край Земли»

Глава Мордовии Артём Здунов 10 июня с рабочей поездкой побывал в Ардатовском районе. Руководитель республики посетил ООО «Край Земли» - это компания, основанная предпринимателем Александром Земченко, уроженцем этих мест. Основное направление работы компании - развитие садоводства и питомниководства в Ардатовском районе. Предприниматель выкупил более 300 гектаров заброшенных старинных садов бывшего ОАО «Совхоз Мордовский» и начал активно восстанавливать садоводческое и плодово-ягодное хозяйство.



«Название «Край земли» родом из моего детства. Мой дед был геолог, он много мне рассказывал о своих путешествиях и всегда говорил, что все же край земли здесь, на его малой родине. И теперь, через 30 лет, родился такой бренд. В наших планах - развивать мощности по производству безалкогольных напитков,соков, сидра», - отметил Александр Земченко.



В прошлом году была проделана большая работа по приведению в порядок яблоневых садов, были заложены молодые сады - около 36 гектаров. В этом году предприятие планирует собрать 20 центнеров смородины, 30 центнеров черноплодной рябины и 1,5 тысячи центнеров яблок. Все это компания перерабатывает в продукты под брендом «Край земли» - варенье, соки, чаи, продает экологически чистый мёд.



Глава Мордовии осмотрел участки с молодыми яблоневыми насаждениями и производственные мощности предприятия.



Произведенный здесь сидр уже выставлялся на крупных экспозициях и получил высокую оценку.



Отметим, что Александр Земченко поддерживает родной район: он профинансировал ремонт в средней школе с. Кечушево, где сам учился. Также предприниматель оказывает помощь в восстановлении православных объектов.



В планах у предпринимателя проведение в Мордовии фестиваля яблок и реализация проекта «Подари себе яблоню», когда любой может приобрести себе саженец и получить с нее урожай.