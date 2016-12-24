Артём Здунов ознакомился с работой малого предприятия в Атяшевском районе

Глава Мордовии Артём Здунов 10 июня приехал в Атяшевский район. Руководитель республики побывал на одном из малых предприятий района - в ООО «Стекло в архитектуре».



Артём Здунов осмотрел производство - предприятие выпускает светопрозрачные конструкции из алюминиевого профиля, используемые при остеклении жилых домов, производственных помещений и общественных зданий. Это фасады, окна, входные и балконные двери, порталы, подъемно-сдвижные конструкции, зимние сады, стеклянные ограждения. Кроме того, как рассказал руководителю региона генеральный директор предприятия Александр Тамошин, освоено направление по обработке и производству конструкций из стального профиля.



Предприятие сотрудничает с застройщиками и строительными компаниями не только нашей республики, но и других регионов. Как напомнил глава Атяшевского района Константин Николаев, остекление плавательного бассейна в райцентре - дело рук специалистов предприятия.



Еще одно важное направление - производство модульных домов, на эти цели в прошлом году предприятие получило поддержку республиканского Фонда развития промышленности - 10 млн рублей. Данный продукт является полноценной альтернативой капитальному строительству, что позволяет снизить затраты заказчика на строительство и в разы уменьшить сроки возведения объектов.



Глава Мордовии обсудил с руководством компании перспективные направления работы и стратегию развития производства. В обсуждении принял участие министр промышленности, науки и новых технологий РМ Игорь Губайдуллин.