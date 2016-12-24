«Рутек» построит в Саранске завод с инвестициями более миллиарда рублей

Компания «Рутек», ведущий игрок в сфере контрактного производства, начала строительство нового завода на территории Особой экономической зоны «Система» в Саранске. Инвестиции в проект составляют более миллиарда рублей. Соответствующее соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 7 июня.



Строительство завода планируется завершить в 2025 году. На нем будет производиться гражданская техника с глубокой локализацией. В частности, компания намерена выпускать смартфоны, компьютеры, планшеты, ноутбуки.



Сегодня на мощностях «Рутек» в «Технопарке - Мордовия» производятся смартфоны, серверные платы, планшеты и другие устройства. Особое место в линейке выпускаемых устройств занимает отечественный смартфон Р-ФОН, один из флагманских продуктов компании, работающий на российской мобильной операционной системе РОСА Мобайл. Он разработан с учетом последних технологических трендов и отличается высокопроизводительным процессором, длительным временем работы батареи, стильным дизайном и повышенной защитой от недекларируемых возможностей благодаря использованию собственных драйверов для аппаратных компонентов. Вся продукция компании отличается высоким качеством и надежностью, что делает ее востребованной на российском рынке.

«В Мордовии создана первая в регионе особая экономическая зона промышленно-производственного типа в рамках Программы социально-экономического развития Республики Мордовия на 2022-2026 годы – напомню, она утверждена Правительством РФ по поручению Президента страны. Строительство нового завода компании «Рутек» на территории ОЭЗ «Система» — это значимый проект для нашей республики. Он не только привлечет значительные инвестиции, но и создаст новые рабочие места, что будет способствовать социально-экономическому развитию региона. Мы высоко ценим вклад компании «Рутек» в развитие высокотехнологичного производства в Мордовии и готовы оказывать всестороннюю поддержку для успешной реализации этого проекта», — заявил Глава Республики Мордовия Артём Здунов.

«Мы рады сообщить о начале строительства нашего нового завода в Саранске. Это важный шаг для компании «Рутек», который позволит нам не только расширить производство, но и внести значительный вклад в развитие региональной экономики. Мы благодарны Главе Республики Мордовия Артёму Здунову и его команде за поддержку проекта и сотрудничество», — отметил генеральный директор компании «Рутек» Дмитрий Иванников.