Владимир Путин отметил Мордовию в числе лидеров роста по итогам рейтинга состояния инвестиционного климата

Глава Мордовии Артём Здунов 7 июня принял участие в пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума - в этом году он проходит под девизом «Основа многополярного мира – формирование новых точек роста».

На пленарном заседании выступил Президент России Владимир Путин. Глава государства подробно остановился на структурных изменениях экономики, запущенных в стране.

«Россия остается одним из ключевых участников мировой торговли, активно развивает логистику, географию сотрудничества. Так, укрепляются наши отношения со странами Азии (рост 60 процентов с 2020-го по 2023 год), Ближнего Востока (рост в 2 раза), Африки (69 процентов) и Латинской Америки (на 42 процента), - сказал Владимир Путин. - По итогам прошлого года, как вы знаете, рост ВВП России составил 3,6 процента, а за первый квартал текущего года – 5,4 процента. То есть наши темпы превышают среднемировые. Особенно важно, что такая динамика определяется, в первую очередь, несырьевыми отраслями. Мы поставили цель войти в четверку крупнейших экономик мира. Кстати, по некоторым данным, включая оценки Всемирного банка, буквально на той неделе Мировой банк произвел дополнительные расчеты и поставил Россию на четвертое место. Мы оказались впереди Японии».

Запуск регионального инвестиционного стандарта позволил многим субъектам Федерации сделать рывок в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Его итоги были представлены на площадке форума.

«За последний год благодаря обмену опытом, тиражированию лидерских практик свой интегральный индекс улучшили 74 региона России. Среди регионов, показавших лучшую динамику, - Республика Бурятия, Республика Мордовия, Липецкая, Рязанская, Архангельская области. Поздравляю коллег с достигнутыми результатами и желаю дальнейших успехов», - сказал Владимир Путин.

Одним из важнейших структурных изменений, которого добиваются власти, является новое качество рынка труда.

Сегодня в России, как отметил Президент, рекордно низкая безработица, в апреле она составила всего 2,6%. Значительно снизилась молодежная безработица и безработица всех регионов и населенных пунктов, где она была исторически высокой. Еще 15-20 лет назад главный вопрос состоял в том, как найти работу, а сейчас - где найти кадры.

При этом глава государства заметил, что экономике страны нужны не только молодые кадры, но и опытные, знающие специалисты, которые и сами компетентны в своем деле, и коллег могут многому научить, стать для них настоящими наставниками. В этой связи важно поддержать стремление людей, которые достигли пенсионного возраста, продолжать работу, приносить пользу. С 2025 года, как отметил Президент, возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам.

Глава государства в своем выступлении сообщил также и о других социально значимых решениях. В частности, Президент поручил правительству РФ запустить с 1 июля дополнительные программы льготной семейной ипотеки. «Льготные условия ипотеки будут действовать во всех регионах России, для каждой семьи, которая хочет построить свой дом. Это особенно важно для больших многодетных семей», - сказал Владимир Путин.

Еще одно решение касается индексации минимального размера оплаты труда. «Он уже превышает прожиточный минимум, как это определено Конституцией. И в дальнейшем мы завяжем его индексацию на общий рост зарплат в экономике. Начиная со следующего года, будет установлено соотношение минимального размера оплаты труда с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых в нашей экономике людей», - заявил Владимир Путин.

По его словам, в 2025 году МРОТ составит 48 процентов медианной зарплаты. Таким образом, он превысит 22 тысячи рублей в месяц. К 2030 году МРОТ должен составлять не менее 35 тысяч рублей в месяц.

Подводя итоги своего выступления, глава государства подчеркнул: глобальная экономика вступила в эпоху серьезных, кардинальных перемен. Формируется многополярный мир с новыми центрами роста, инвестиционными и финансовыми связями между государствами и компаниями. Экономика России реагирует на эти вызовы и так же динамично меняется, обретает большую силу и устойчивость.

«Мы будем наращивать поддержку позитивных изменений в обществе и в экономике. Именно на этом – на достижении национальных целей развития – фокусируются наши долгосрочные системные планы по укреплению финансового, технологического, кадрового суверенитета нашей страны, по улучшению делового климата, - отметил Владимир Путин. - И в этой работе мы открыты для самого широкого сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами: с зарубежными компаниями, странами, интеграционными объединениями».