Артём Здунов и Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве

7 июня на площадке ПМЭФ состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Мордовией и Правительством Москвы. Подписи под документом поставили Глава Мордовии Артём Здунов и мэр Москвы Сергей Собянин.



Соглашение предусматривает торгово-экономическое, научно-техническое и культурное взаимодействие между субъектами. Спектр направлений сотрудничества очень большой, оно направлено на укрепление связей в таких сферах, как транспорт, информационно-коммуникационные технологии, промышленность, агропромышленный комплекс, торговля и услуги, архитектура и строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство городских территорий и общественных пространств, здравоохранение, образование, наука, культура, туризм и спорт, охрана окружающей среды, семейная и молодежная политика, социальная защита и содействие занятости населения, взаимодействие с социально ориентированными негосударственными некоммерческими организациями.



«В Москву отправляем больше трети всей продукции, произведённой в Мордовии - строительные материалы, подвижной состав, лекарства, кабельно-проводниковая продукция. Большой популярностью в столице пользуются мордовские экологически чистые продукты питания. Продолжим сотрудничать и вместе развивать торгово-экономическую, научно-техническую и культурную сферы», - отметил Артём Здунов.