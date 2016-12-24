Мордовию признали «Лидером роста» в Национальном рейтинге инвестиционного климата

Мордовия по результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ за 2023 год показала наибольший среди всех регионов России рост индекса. Результаты Нацрейтинга были представлены 7 июня в рамках Петербургского международного экономического форума.

Напомним, что Национальный рейтинг – эффективный инструмент в оценке усилий властей всех уровней по улучшению условий ведения бизнеса, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.

Приветствуя участников мероприятия, Министр экономического развития России Максим Решетников отметил важнейшую роль регионов и их руководителей в развитии страны. Итоги Нацрейтинга – это показатель работы глав регионов.

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева подчеркнула: улучшение инвестиционного климата в стране – задача, которую поставил Президент России.

Мордовия получила награду «Лидер роста» - республика вошла в Топ-5 регионов Нацрейтинга с самым внушительным ростом индекса (также в пятерку вошли Бурятия, Липецкая, Архангельская и Рязанская области).

«Спасибо основателям рейтинга, благодаря ему предприниматели чувствую себя спокойно, повышается доверие к власти. Спасибо всем, кто верит в Мордовию, хочет работать в республике и вкладывает в нашу матушку-Россию!» - сказал Артём Здунов.