Артём Здунов обсудил с Министром сельского хозяйства России Оксаной Лут вопросы поддержки АПК

Глава Мордовии Артём Здунов 6 июня на площадке Петербургского международного экономического форума провел встречу с Министром сельского хозяйства России Оксаной Лут. Обсуждались вопросы развития сельскохозяйственной отрасли республики.

Мордовия стабильно удерживает лидирующие позиции по производству основных видов продукции, входит в топ-10 субъектов по птицеводству и свиноводству. 13 крупных инвестпроектов общей стоимостью 30 млрд. рублей реализуется сейчас в агропромышленном комплексе республики.

Рассмотрели реализацию госпрограммы комплексного развития сельских территорий в республике на 2024-2026 годы. В этом году Минсельхозом России больше 2,1 млрд рублей будет направлено на строительство жилья на селе, благоустройство общественных пространств, развитие транспортной инфраструктуры.