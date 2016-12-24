ПМЭФ-2024: «Вымпелком» будет увеличивать покрытие территории республики доступной связью

«Приятно видеть такое отношение к бойцам»
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с сотрудниками филиала фонда «Защитники Отечества»
Глава Мордовии Артём Здунов 6 июня на площадке ПМЭФ-2024 провел рабочую встречу с генеральным директором ПАО «Вымпелком – коммуникации» Александром Тарбаховым. По ее итогам стороны договорились продолжить сотрудничество.
Первая базовая станция оператора была установлена в Мордовии в 2003 году. При этом она появилась не в столице региона, а в самом дальнем уголке – Зубовой Поляне, и только потом сотовая связь «Билайн» пришла в Саранск. Кроме того, «Вымпелком» – активный заказчик кабельной продукции республиканских предприятий.
На встрече было подтверждено, что компания будет увеличивать покрытие территории республики доступной связью.
Также стороны договорились взаимодействовать в сфере цифрового развития.
«Президентом России в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» поставлены масштабные задачи по цифровой трансформации всех отраслей экономики, мы готовы активно включиться в работу вместе с вами», - подчеркнул Артём Здунов.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с сотрудниками филиала фонда «Защитники Отечества»
В Краснослободске открыли мемориальную доску в честь героя СВО Павла Давыдова
В Саранске состоялся гала-концерт республиканского фестиваля «Российская студенческая весна - 2024»