В Саранске открыли мемориальную доску экс-премьеру Мордовии Валерию Швецову

В день 85-летия со дня рождения партийного и государственного деятеля Валерия Швецова в Саранске на доме по улице Советской, где он проживал, открыта мемориальная доска. В торжественном мероприятии участвовали представители органов государственной власти РМ и общественности.

Уроженец Баку Валерий Швецов своей родиной считал нашу республику, куда переехал с семьей. Детские и юношеские годы он провел в Мордовских Сыресях Атяшевского района.

В разные годы он работал в сельхозпредприятиях Кадошкинского и Атяшевского районов. Руководил Госкомитетом МАССР по материально-техническому обеспечению сельского хозяйства. Был заместителем председателя АПК МАССР, генеральным директором «Мордовагроснаба». Трижды избирался депутатом Верховного Совета МАССР, был депутатом Федерального Собрания РФ, в статусе которого внес существенный вклад в реформирование аграрного сектора экономики страны. С 1993 по 1995 год возглавлял правительство Мордовии.

На открытии мемориальной доски Председатель Госсобрания РМ Владимир Чибиркин отметил: «С детства он видел, насколько нелегок, но ценен крестьянский труд, насколько важно с душой работать на родной земле. Поэтому и сам старался приносить пользу людям; выбрал профессию, которая нас кормит, обеспечивает продовольственную безопасность страны».

«В самые сложные годы перестройки, когда нужно было сохранять промышленность, здравоохранение, образование, проявились незаурядные организаторские качества Валерия Николаевича, его умение убеждать, принимать верные решения», – подчеркнул Владимир Чибиркин.

На митинге присутствовали друзья, соратники, бывшие коллеги Валерия Швецова. В их воспоминаниях он остается человеком, который был предан Отечеству, любил свою малую родину и мордовский народ.