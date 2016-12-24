Артём Здунов высказался в поддержку отечественной фармацевтической отрасли

Глава Мордовии Артём Здунов 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме выступил одним из спикеров секции «Интеллектуальная собственность в фармацевтике». Руководитель региона рассказал, как в Мордовии налажена совместная работа бизнеса и власти в этой сфере.



Вопросы интеллектуальной собственности в фармацевтической отрасли в настоящее время стоят особенно остро, поскольку эффективное правовое регулирование и правоприменение напрямую влияет на обеспечение лекарственной независимости страны. Стремительное развитие отечественной фармацевтики требует совершенствования правовых механизмов, выстраивания баланса интересов между иностранными правообладателями и отечественными производителями.



Участниками обсуждения важной темы стали руководитель Роспатента Юрий Зубов, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Сергей Глаголев, председатель совета директоров ГК «Промомед» Петр Белый. Стороны обсудили, какие пробелы существуют в патентном регулировании, в чем заключается поддержка отечественных производителей полного цикла в разрезе вопросов интеллектуальной собственности, какие патентные стратегии производителей являются оптимальными в условиях требуемого импортозамещения.



Глава Мордовии подчеркнул, что в республике на 40% вырос коэффициент изобретательской активности, вслед за этим увеличилось и число патентов. «Люди стали верить, что результаты их интеллектуальной деятельности можно и нужно подвергать охране», - отметил Артём Здунов.



Руководитель республики рассказал о мерах поддержки, которые предлагает регион. В частности, в прошлом году в Мордовии введена нулевая налоговая ставка по налогу на прибыль при распоряжении правами на результаты интеллектуальной деятельности по лицензионным договорам, а также целый ряд других преференций. «Хочешь оформить патент – мы до 100% можем субсидировать затраты», - сказал Глава Мордовии.



При этом руководитель республики подчеркнул, что вопросам защиты фармацевтических компаний нужно уделять больше внимания. «Многие зарубежные компании заняли этот рынок и не дают нам развиваться. Без государственной политики в этой сфере наши фармацевтические компании не справятся», - сказал Артём Здунов.



Мордовия активно развивает фармацевтическое направление – в Саранске работает завод «Биохимик» ГК «Промомед». За последние три года в рамках импортозамещения предприятием было освоено производство противовирусных лекарственных препаратов и антибиотиков для лечения COV1D-19, производство активных фармацевтических субстанций антибиотиков.

С участием Президента России на площадке компании «Биохимик» открыто одно из крупнейших в стране производств активных фармсубстанций по 150 наименованиям, мощность нового завода – 340 тонн в год (это антибиотики, противовирусные препараты, средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, ВИЧ, миорелаксанты).

Чтобы локализовать в стране полный цикл биотехнологического производства современных лекарственных средств, Правительство Мордовии совместно с ГК «Промомед» и МГУ им. Н.П. Огарёва реализует проект создания Мордовского федерального центра развития биотехнологий.